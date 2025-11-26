Haberler

Kahramanmaraş'ta 8,5 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık ve bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında tespit edilen işlem hacmi 8,5 milyar TL olarak belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 'dolandırıcılık ve bahis' operasyonunda 17 şüpheli yakalanırken, 8,5 milyarlık işlem hacmi tespit edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde elde edilen delillerin arından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Adana ve Eskişehir'de 18 şüphelinin yakalanması için 22 adrese baskın yaptı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Adresler yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

Kahramanmaraş'a getirilen 17 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, 1 şüphelinin de yakalanma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

"8,5 milyar TL tutarında işlem hacmi tespit edildi"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde bir kısım şüphelilerin sahacı (hesap toplayan-para çekim işlemi yapan, örgüte eleman temin eden) olarak adlandırılan örgüt mensuplarının eleman (hesap-hesapçı) temin yoluna gittikleri, bu hesapçılar adına farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açtırdıkları ve bu şahıslar adına GSM hatları çıkartıldığı, kimi hesapçı şahıslar adına ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturdukları ve sonrasında bu pos hesapları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" eylemlerini gerçekleştirdikleri ve kimi hesap sahipleri adına da 0850'li hatlar ile ülke genelinde "nitelikli dolandırıcılık" eylemlerine karıştıkları anlaşılmakla konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Bu doğrultuda MASAK'tan temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

17 şüphelinin yakalandığı 1 şahsın ise arandığını bildiren başsavcılık soruşturmanın tüm yönleri ile titizlikle yürütüldüğünü de kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.