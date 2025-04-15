Kahramanmaraş'ta 7 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta 7 motosikletin çalınması ile ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen kişileri yakaladı.
Kahramanmaraş'ta 7 motosikletin çalınması ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı. Ekipler hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen İ.S. ve H.H.S.'yi yakaladı. Gözaltındaki iki şüphelinin işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa