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Kahramanmaraş'ta 7 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta 7 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Gözaltı
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Kahramanmaraş'ta 7 motosikletin çalınması ile ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen kişileri yakaladı.

Kahramanmaraş'ta 7 motosikletin çalınması ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı. Ekipler hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen İ.S. ve H.H.S.'yi yakaladı. Gözaltındaki iki şüphelinin işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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