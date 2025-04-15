Kahramanmaraş'ta 7 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta 7 motosikletin çalınması ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı. Ekipler hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen İ.S. ve H.H.S.'yi yakaladı. Gözaltındaki iki şüphelinin işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ