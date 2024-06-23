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Kahramanmaraş'ta 7 katlı binanın 4. katından düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 7 katlı binanın 4. katında bulunan 14 yaşındaki çocuk, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 7 katlı binanın 4. katından düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan Çağrı Hekimoğlu (14), dengesini kaybetmesi sonucu balkondan ilk önce otomobilin yan tarafına, daha sonra ise yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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