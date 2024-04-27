Kahramanmaraş'ta 7 İş Yerinde Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 7 farklı iş yerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ