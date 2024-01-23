Kahramanmaraş'ta 61 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 61 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 15 - 22 Ocak tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 96, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 şahıs olmak üzere toplam 135 kişiyi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 61'i tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 394,03 gr metamfetamin, 129 sentetik ecza, 7 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ