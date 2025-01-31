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Kahramanmaraş'ta 6 Bin 840 Paket Kaçak Sigara ve 13 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 6 Bin 840 Paket Kaçak Sigara ve 13 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları baskında 6 bin 840 paket kaçak sigara ve 13 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş polisi 6 bin 840 paket kaçak sigara ve 13 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeye Şube Müdürlüğü ekipleri kente kaçak sigara ve kıyılmış tütün sokulduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine harekete geçerek söz konusu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis 6 bin 840 paket kaçak sigara, 13 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Polis olayla ilgili M.K. isimli şüpheliyi gözaltna aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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