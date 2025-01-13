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Kahramanmaraş'ta 50 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 50 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta yapılan denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli tutuklandı. Polisin gerçekleştirdiği bir haftalık denetimlerde toplam 99 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranması olan 50 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçluya karşı önlem almak için bir hafta boyunca denetimler gerçekleştirdi. Polisin yaptığı bu denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 58, uyuşturucu ticareti yapan 8, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 33 olmak üzere toplam 99 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 50'si tutuklandı.

Denetimlerde bir miktar uyuşturucu ile 9 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah ve 14 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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