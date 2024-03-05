Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 5 Milyon Liralık Altın Ele Geçirildi

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda altın ve diğer kaçakçılık malzemeleri de bulundu.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan altın ele geçirildi. Bu operasyonlarda çeşitli miktarlarda 22 ve 14 ayar altın, 256 fişek, 8 farklı ebatlarda basma takım kalıbı, 11 farklı ebatlarda kalıp amacıyla kullanılan plastik takoz, 15 farklı boyutlarda kalıp malzemesi, 11 kesme kalıp, 36 damgasız tam altın pulu, 51 damgasız yarım altın pulu, 38 ölçüm yüzüğü, 2 parça halinde 22 ayar toplam 391 gram takoz altın, 168 gram 22 ayar astar altın, 333 gram 22 ayar astar altın ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan U.A., E.D. ve M.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.A. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KİLİS İFTAR VAKTİ | Kilis'e iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİTLİS İFTAR VAKTİ | Bitlis iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİNGÖL İFTAR VAKTİ | Bingöl iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİLECİK İFTAR VAKTİ | Bilecik iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BAYBURT İFTAR VAKTİ | Bayburt iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BATMAN İFTAR VAKTİ | Batman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BARTIN İFTAR VAKTİ | Bartın iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ARTVİN İFTAR VAKTİ | Artvin iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi! MEB YENİ MÜFREDAT 2024 | Yeni müfredat nasıl olacak, konuları nedir? Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıflarda geçerli! Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title