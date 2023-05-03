Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.16'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.