Kahramanmaraş'ta 44 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 44 adet tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta 44 adet tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 44 adet Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 44 adet Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Göksun'da tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurdukları araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 hac işaretli sembol, 20 tarihi obje ve 1 şamdandan oluşan 44 tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K (37) ve G.K. (37) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 44 adet tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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