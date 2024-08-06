Kahramanmaraş'ta 4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda sebil içerisinde zulalanmış 4 kilo 574 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda suçlulara geçit vermedi. Yapılan çalışmada bir otomobilin içerisindeki su sebilinde 4 kilo 574 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda ise 4 kilo 5 gram skunk, 124,69 gram esrar, 33,85 gram bonzai, bin 262 adet uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ