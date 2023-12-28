Kahramanmaraş'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kom Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık İlçesinde bulunan yol kontrol noktasında ekipler sürücülüğünü M.N.H.'nin (30) yaptığı araçtan şüphelenip durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada M.H. (31), H.E (20), F.E. (24), H.H. (15) isimli dört düzensiz göçmen tespit edildi. Düzensiz göçmenlere kişi başı 14 bin 410 TL idari para cezası uygulanırken ardından Kahramanmaraş İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü organizatör şahıs ise düzensiz göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ