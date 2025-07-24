Kahramanmaraş'ta 300 Ton Saman Yandı

Kahramanmaraş'ta 300 Ton Saman Yandı
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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman zarar gördü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir arazide çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde bir arazi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da tamamlanan yangında yaklaşık 300 ton saman zarar gördü. Yangın sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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