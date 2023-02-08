Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı 3. Sayfa Haberleri - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7'lik depremin ardından Özel hareket polisleride arama kurtarma çalışmalarına katıldı. - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7'lik depremin ardından Özel hareket polisleride arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kahramanmaraş Trabzon Caddesinde bulunan bir enkazda 3 kişinin bulunduğunun belirlenmesin ardından Özel Hareket ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan Azerbaycan Bulvarında ise bir binada yangın olduğu görüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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