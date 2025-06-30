Kahramanmaraş'ta 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta bir polis aracının da karıştığı 3 aracın çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kahramanmaraş'ta biri polis aracı 3 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu Sümer Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin geri geri geldiğini gören minibisün ani şerit değiştimesi sonucu 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Biri polis aracı, biri minibüs diğeri de cip olan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı 2'si polis memuru 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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