Kahramanmaraş'ta 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı
Kahramanmaraş'ta bir polis aracının da karıştığı 3 aracın çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Kahramanmaraş'ta biri polis aracı 3 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu Sümer Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin geri geri geldiğini gören minibisün ani şerit değiştimesi sonucu 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Biri polis aracı, biri minibüs diğeri de cip olan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı 2'si polis memuru 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa