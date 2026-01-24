Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı
Hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A.Ç. isimli firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.A.Ç isimli firari hükümlüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa