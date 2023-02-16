Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında... 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul'da yakalandı. Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş İstanbul 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında... - Haberler

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