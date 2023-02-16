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Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında...

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında...

Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul'da yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 248. saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez'in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar'ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş İstanbul 3. Sayfa Haberler

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