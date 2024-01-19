Kahramanmaraş'ta 24 Bin 600 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta sigara dolumunda kullanılan 24 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda

24 bin 600 sigara dolumunda kullanılan boş makaron, 630 sigara paketi halinde matbaa kesimi yapılmış boş karton sigara kutusu, 8 kilo sigara dolumunda kullanılan kıyılmış tütün, 112 paket satışa hazır makaron sigara, kompresör ve 1 tam otomatik elektronik makaron sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ