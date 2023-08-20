Kahramanmaraş'ta 20 hektarlık orman zarar gördü
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 20 hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 20 hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın, Andırın ilçesi Kargacayır kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arasöz, 5 su tankı, 6 helikopter, 2 uçak ve 200 personel sevk edilmişti. Havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Soğutma işlemleri de yapılan orman yangınında 20 hektarlık alan zarar gördüğü belirlendi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa