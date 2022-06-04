Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişiden 19 adet silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişiden 19 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, son bir hafta içinde yaptıkları çalışmada; sokak üzerinde silah taşırken 9 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 8 kişi yakalandı.

5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahla yakalanan 17 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title