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Kahramanmaraş'ta 174 saat sonra enkazdan 'Ardıç' isimli kedi kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta 174 saat sonra enkazdan 'Ardıç' isimli kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş'taki depremde bir bina enkazında mahsur kalan 'Ardıç' isimli kedi 174 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'taki depremde bir bina enkazında mahsur kalan 'Ardıç' isimli kedi 174 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Menderes mahallesinde ekipler tarafından enkaz arama kurtarma çalışmaları esnasında bir kedinin seslerini duyuldu. Bunun üzerine yapılan arama kurtarma ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar sonucu depremden 174'üncü saatinde enkazdan 'Ardıç' isimli kediyi canlı olarak çıkardı. Daha önce de aynı ekipler aynı bina enkazından 2 tane kediyi de canlı olarak çıkarmıştı.

Arama kurtarma ekiplerinden Talha Şahin, "174'üncü saatte Selma hanımın ikinci kedisini çıkarmış bulunmaktayız. Bir tanesi de şuan içeride. Arkadaşlarım onu çıkarmak için uğraşıyor. Nasip olursa onu da çıkaracağız. Dün geceden beri yaşadığımız mutluluğu tarif edemeyiz. Bizim için kedi bile olsa can, candır. Nasip olursa onu da çıkardığımız zaman bizim için en büyük mutluluk olacaktır " dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kedi 3. Sayfa Haberler

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