Kahramanmaraş'ta 173 kişiden 77'si tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 173 kişiden 77'si tutuklandı. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde, silah ve hırsızlıkla ilgili suç unsurları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 173 kişiden 77'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 27 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 103 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 61 şahıs olmak üzere toplam 173 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan, 77'si tutuklandı.

Uygulama esnasında 77,48 gram metamfetamin, 368 sentetik ecza, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 53 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 17 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ