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Kahramanmaraş'ta 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.