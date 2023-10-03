Kahramanmaraş'ta 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Pazarcık ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa