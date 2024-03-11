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Kahramanmaraş'ta 133 Kişi Yakalandı, 73 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 133 kişi yakalandı. 73 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlara işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 133 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 73 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonel faaliyetler gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 103 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 şahıs olmak üzere toplam 133 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 73 şahıs ise mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 202,08 gram metamfetamin, 486 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 26 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Güvenlik Hırsızlık Uyuşturucu Trafik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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