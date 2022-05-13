Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir tesise atık kağıt getiren kamyonlardan kaçak sigara toplayan şahsı yakaladı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir tesise atık kağıt getiren kamyonlardan kaçak sigara toplayan şahsı yakaladı. Şahsın eşyalarının arasından 132 karton kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolü esnasında S.D. (41) adlı şahsın atık kağıt taşıyan kamyonlardan kaçak sigara topladığını tespit etti. Şahsın eşyalarını arayan jandarma ekipleri, bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçak Sigara, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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