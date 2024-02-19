Kahramanmaraş'ta 127 kişi yakalandı, 58 şahıs cezaevine gönderildi
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalandı. Yakalanan 58 şahıs ise cezaevine gönderildi. Uygulama sırasında uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 127 kişi yakalanırken, 58 şahıs cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 12 - 19 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Haklarında arama kararı bulunan 127 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu uygulamalar esnasında yapılan aramalarda 81,99 gram metamfetamin, 164,5 sentetik ecza, 10 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 55 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 38 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ