Kahramanmaraş'ta 126 Kişi Yakalandı, 48'i Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 126 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 48'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 26 Aralık 2023 - 02 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şahıs, uyuşturucu kullanmak ve satmaktan 20 kişi, hırsızlığa karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 126 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 48'i tutuklandı.

Uygulama esnasında 18,4 gram metamfetamin, 114 uyuşturucu hap, 17 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 74 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 43 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ