Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Onikişubat ilçesi,Türkoğlu ve Andırın ilçelerindeki denetimde sürücüler genel trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Ayrıca kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı. Denetim sonucunda, 1.218 araç kontrolü yapılmış olup, kural ihlalinde bulunan 12 sürücüye toplam 3 bin 782 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma trafik timleri tarafından denetimlerin sadece karayolunda değil helikopter ve dron gibi hava araçları kullanılarak havadan da yapıldığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası

Kahramanmaraş'ta 12 sürücüye 3 bin 782 TL para cezası

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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