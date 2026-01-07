11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda, nitelikli yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Yakalanan hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ