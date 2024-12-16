Kahramanmaraş'ta 100 Şüpheli Yakalandı, 47'si Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 100 şüpheliden 47'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftalık çalışma verilerini paylaştı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82, uyuşturucu madde ticareti yapan 2, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 kişi olmak üzere toplam 100 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlarda 26,86 gram metamfetamin, 11,62 gram esrar, 67,55 gram bonzai, 11 kök Hint keneviri, 812 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca ve 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ