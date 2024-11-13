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Kahramanmaraş'ta 100 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 100 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla, şüpheli bir araçta 100 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada içi doldurulmuş 100 bin makaron ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan H.İ.K. (34) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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