Kahramanmaraş'ta 10 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.Y. 10 yıl sonunda yakalandı.

Kahramanmaraş'ta "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla 10 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıldır 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü A.Y.'nin yerini tespit etti. Polis hükümlünün bulunduğu adrese baskın yaparak yakaladı. A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliye ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
