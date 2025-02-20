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Kahramanmaraş'ta 1 Ton 600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 1 Ton 600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği operasyonlarda 1 ton 600 kilogram kaçak kıyılmış tütün ve çeşitli yasadışı maddeler ele geçirdi. Olayla ilgili 40 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri 1 ton 600 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1 ton 600 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonlarda 6 av tüfeği, 40 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 4 Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 40 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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