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Kahramanmaraş merkezli depremlere ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

10 Aralık 2023 09:28 Son Güncelleme: 09:30 Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlaması yer alıyor. Ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı.