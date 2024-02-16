Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Aranan Şahısları Yakalıyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları bulunan şahısları bir bir yakalıyor.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahramanmaraş 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "Dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı bulunan A.A (45) isimli şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Elbistan İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbistan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında, "On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (69) şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Onikişubat İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası tarafından hakkında, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan M.K. (32) şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Afşin İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Hakaret" suçundan yakalama kararı bulunan A.Ö (40) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemlere başlandı.

Elbistan İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Aile Mahkemesi tarafından "Zorlama Hapsi Müzekkeresi" suçundan yakalama kararı bulunan B.A (19) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemlere başladı.

Türkoğlu İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bodrum İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında, "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (23) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemlere başlandı.

Türkoğlu İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "Tehdit" suçundan yakalama kararı bulunan M.D. (24) isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

Elbistan İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık", Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve Edremit Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (40) isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk etti. - KAHRAMANMARAŞ