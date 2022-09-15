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Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirmek isteyen uyuşturucu taciri E.A. ve V.B. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de H.C. isimli şahsı bir miktar uyuşturucu ile yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ifadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik 3. Sayfa Haberler

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