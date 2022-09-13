Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokaklarda uyuşturucu pazarlanması amacıyla uyuşturucu madde sevk eden C.K. ve M.Y. isimli şüphelilere operasyon düzenledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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