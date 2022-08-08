Haber : Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

 - Güncelleme:
Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Kılılı Mahallesinde bir araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title