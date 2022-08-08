Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Kılılı Mahallesinde bir araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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