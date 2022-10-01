Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta bakır kablo ve levha çalan hırsız yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ta bakır kablo ve levha çalan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ta trafolardan bakır kablo ve levha çalan bir kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta trafolardan bakır kablo ve levha çalan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki 7 farklı trafodan bakır kablo ve levha çaldığı tespit edilen H.Ö.'yü yakaladı.

Yapılan incelemede şahsın, piyasa değeri 75 bin lira olduğu öğrenilen malzeme çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title