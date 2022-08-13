Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde depremKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4.2 bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş Deprem 3. Sayfa Genel Haberler

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