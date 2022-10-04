Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta saman çalan şüpheliler yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta iki buçuk ton saman çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ta iki buçuk ton saman çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesi Karaömer Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nin 2 buçuk ton samanı çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan kamera araştırması sonucunda şüpheli şahısların O.D (27) ve B.Ç (19) olduğu tespit edildi. Şahıslar, çaldıkları samanı Göksun ilçe merkezindeki pazarda satacakları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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