Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

 - Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik Mahallesi'nde Dede Tepesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, İ.Ş. (47), M.Ş. (42) ve A.P.Ş. (17) isimli şahısları jeneratör, delici kırıcı alet, murç ve balyoz aletlerle suçüstü yakaladı. Yaklaşık 30 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Güvercinlik Jandarma Elbistan 3. Sayfa Haberler

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