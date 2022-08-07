Kahramanmaraş haberi | Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik Mahallesi'nde Dede Tepesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, İ.Ş. (47), M.Ş. (42) ve A.P.Ş. (17) isimli şahısları jeneratör, delici kırıcı alet, murç ve balyoz aletlerle suçüstü yakaladı. Yaklaşık 30 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Güvercinlik Jandarma Elbistan 3. Sayfa Haberler

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