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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta ikinci orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta ikinci orman yangınıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin ormanlık alanda ikinci yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta ikinci orman yangını

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin ormanlık alanda ikinci yangın çıktı.

Bulanık Mahallesi Böcüklü Obasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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