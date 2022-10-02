Kahramanmaraş haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ta metamfetamin maddesiyle yakalanan kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta metamfetamin maddesiyle yakalanan kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalarda 226 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.G. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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