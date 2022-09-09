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Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta trafo hırsızları tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta trafo hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta 4 ayrı trafodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 4 ayrı trafodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 ayrı trafodan meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren M.E. ve M.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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