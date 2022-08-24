Kastamonu haberi! Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

Kastamonu 3. sayfa haberine göre Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı Kahramanmaraş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hızını alamayan otomobil yolun karşısında seyir halindeki 46 H 0382 plakalı halk otobüsünü sıyırıp yine seyir halindeki 43 RL 206 plakalı otomobile çarptı. Bir müddet bulvar üzerinde taklalar atan otomobil orta refüjdeki güvenlik şeridine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İki otomobildeki toplam 3 yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bulvar çift şeritli trafiğe kapanırken, kazaya karışan otomobiller ve aydınlatma direği kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza sonrası polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.