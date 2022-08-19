Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 3 hükümlü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş haberler: Kahramanmaraş'ta silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan biri ihraç polis, ikisi ihraç öğretmen 3 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ta silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmaktan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan biri ihraç polis, ikisi ihraç öğretmen 3 kişi yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan polislikten ihraç İ.K. (31) ile haklarında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan öğretmenlikten ihraç A.T.T. (36) ve S.Ö. (35) isimli şüpheliler Göksun ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Elbistan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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