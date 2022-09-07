Kahramanmaraş haber | Kahramanmaraş'ta 6 noktada çıkan yangın söndürüldü, ormanları yakan şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş habere göre Kahramanmaraş'ta 6 farklı bölgede ormanı ateşe veren şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ta 6 farklı bölgede ormanı ateşe veren şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi'nde 6 farklı bölgede çıkan orman yangınına 2 arazöz, 15 personel ve 1 helikopter sevk edildi. 1 saat içinde kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışmalarına başlandı. Jandarmanın yaptığı çalışmayla yangınlara sebep olan kişinin 15 yaşında zihinsel engelli Z.H. olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolü yapılan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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