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Kahramanmaraş'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım gelmeye devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım gelmeye devam ediyor Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların kendi imkanlarıyla gönderdiği insani yardım malzemesi bölgeye gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım gelmeye devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların kendi imkanlarıyla gönderdiği insani yardım malzemesi bölgeye gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların kendi imkanlarıyla gönderdiği ısıtıcı, battaniye, kışlık çadır, hijyen seti, gıda ile kolisi, çocuk bezi ve uyku tulumu gibi malzemeler bölgeye gelmeye devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Türkiye 3. Sayfa Haberler

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