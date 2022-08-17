Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gelen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde T.T. ve İ.G.'nin ikametlerinde arama yaptı. Ekipler, Kizirli Mahallesi'ndeki T.T'nin evinin bahçesinde yasa dışı ekilmiş 340 kök Hint keneviri bitkisi ile 62 gram esrar ele geçirildi.

Yukarıhöcüklü Mahallesinde ise, İ.G. isimli şahsın evinde, eklentilerinde ve bahçesinde yapılan aramada, 12 kök kenevir bitkisi ile 2.100 gram gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title